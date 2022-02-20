ضوابط حجز رحلات حج الأقباط إلى القدس.. أولى الرحلات 14 أبريل

أرسلت شركة مصر للطيران، إلى شركات السياحة المصرية ضوابط وأسعار حجز تذاكر الطيران للمسافرين إلى القدس، لأداء الحج المسيحي، موضحة أن أولى الرحلات ستنطلق 14 إبريل المقبل، على أن تكون آخر رحلة ذهاب للقدس يوم 23 من الشهر ذاته، فيما ستكون آخر رحلة عودة، الاثنين 2 مايو 2022.

وأوضحت الشركة خلال الخطاب الذي أرسلته لشركات السياحة أن سعر تذكرة السفر ذهاب وعودة سيبلغ نحو 15 ألف و500 جنيه، أما تذكرة الذهاب فقط تبلغ نحو 10 آلاف و300 جنيه، والعودة تبلغ نحو 9 آلاف و300 جنيه، مشيرًا إلى أن سعر التذاكر قابل للتعديل حسب سعر الصرف، وقت إصدار التذكرة.

وزن الأمتعة المتاحة

وعن ضوابط وشروط موسم زيارة القدس، أشارت الشركة إلى أن الوزن المسموح لكل مسافر باصطحابه معه على متن الطائرة هو 46 كيلو، مقسمة على حقيبتين كل واحدة 23 كيلو جرام، موضحة أن سعر تذكرة الرضيع تمثل 10% من أساسي سعر التذكرة الخاصة بالبالغين بخلاف الضرائب والرسوم المقررة، مضيفة أنه يجرى إصدار تذاكر للمحاربين القدماء بعد إحضار صورة الكارنية، وخطاب من الجمعية الخاصة بهم عن طريق مندوب شركة السياحة المنظمة للرحلات.

ضوابط الدفع وإصدار التذاكر

وبالنسبة لضوابط الدفع وإصدار التذاكر، تبدأ بتقديم خطاب من شركة السياحة يفيد بحصول الركاب على التأشيرات، وجميع الموافقات الأمنية المطلوبة، موضحة أنه يجرى تحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل راكب، تحت حساب استخراج التذاكر، وهو مبلغ غير مسترد، على أن يكون آخر موعد للدفع هو1 مارس، وسيجرى إصدار التذاكر بالكامل بحد أقصى 15 يوما قبل السفر، وفي حال عدم الإصدار يلغى الحجز.

ومن جانبه، أكدت شركة مصر للطيران أنه في حال تغيير موعد الحجز الذهاب أو العودة، بعد إصدار التذاكر وقبل الاستخدام، تحصل مبلغ 2000 جنيه غرامة، أما في حال تغيير اسم المسافر بعد إصدار التذاكر، يحصل مبلغ 1500 جنيه، على أن يكون السفر على نفس أرقام رحلات الذهاب والعودة، بحسب التذكرة الأصلية، مشيرة إلى أنه لا يجوز تغيير اسم المسافر وموعد الحجز معا، وفي حال التخلف عن السفر بعد استصدار التذاكر، لن يسترد ثمن التذكرة، أما في حالة وجود إمكانية للحجز، تعاد إصدار التذكرة مع تحصيل غرامة 5 آلاف جنيه.

يشار إلى أن مصر للطيران هي الناقل الحصري للمواطنين المصريين الأقباط المسافرين لأداء الحج بالقدس.