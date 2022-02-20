شركات السياحة: انطلاق أولى رحلات حج الأقباط إلى القدس 14 أبريل المقبل

قال وجيه رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أولى رحلات حج الأقباط للقدس، ستنطلق يوم 14 إبريل المقبل، على أن تبدأ رحلات العودة بعد الانتهاء من أداء الحج بداية من 23 إبريل وحتى 2 مايو 2022، موضحًا أن مصر للطيران التي ستنقل الحجاج المصريين الأقباط للقدس أرسلت للشركات السياحية الضوابط المنظمة لحجز مجموعات الحجاج الأقباط.

أسعار تذاكر الطيران لرحلات حج الأقباط للقدس

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن متوسط أسعار تذاكر الطيران التي أعلنتها شركة مصر للطيران لرحلات حج الأقباط للقدس تبلغ نحو 14ألف و500 جنيه، موضحًا ضرورة قيام شركة مصر للطيران بتقليل أسعار تذاكرها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية، خاصة أن المسافة بين القاهرة والقدس لا تتجاوز أكثر من ساعة، وأسعار تذاكر الطيران أوصلت أسعار برامج حج الأقباط لأكثر من 28 ألف جنيه.

آخر موعد للتقدم للحصول على تأشيرات القدس

وأوضح أن شركات السياحة المنظمة لحج الأقباط للقدس، وعددها نحو 30 شركة سياحة بدأت فى إرسال أسماء المتقدمين المصريين لأداء الحج إلى الجهات المسئولة بالقدس للحصول على تأشيرات السفر، مشيرا إلى أن آخر موعد لإرسال الأسماء هو 28 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول على التأشيرة تستغرق مدة شهر من تاريخ التقديم.

ومن جهته قال صبرى يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين الأقباط على حجز رحلات الحج للقدس لا زال متوسطا حتى الآن، ووفقا لمؤشرات الحجز الحالية فإن أعداد المتوجهين للحج بالقدس من مصر لن يزيد عن 3 آلاف حاج، موضحًا أن ظروف جائحة كورونا وتخوف فئات كثيرة من السفر في ظل وجود متحورات متتالية من الفيروس كانت أحد الأسباب الرئيسية لتراجع أعداد المسافرين للحج، مشيرا إلى أن شركات السياحة المنظمة للرحلات في انتظار الحصول على الموافقات الرسمية المصرية لسفر الحجاج من مصر للحج.