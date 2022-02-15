«الشرقية للدخان»: ملتزمون بمحاربة التدخين في مصر من خلال الدعاية

أكدت الشركة الشرقية «ايسترن كومباني»، التزامها بمحاربة التدخين، وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، بشأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يمنع التدخين نهائياً بكافة صورة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي صدر بها قرار من وزير الصحة.

نشر صور تؤكد أضرار التدخين

وقالت الشركة في بيان لها، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إنها ملزمة بأن يشغل التحذير من التدخين نصف واجهتي العبوة على الأقل فضلا عن إضافة تحذيرات أخرى ونشر صور تؤكد أضرار التدخين.

وأضافت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أن الالتزام بهذه التعديلات المستمرة يحملها أعباء وتكاليف إضافية، موضحة أنه طبقاً لقرار وزارة الصحة، فهي ملتزمة بتغيير الصورة الملصقة على علبة السجائر كل ستة أشهر.

حماية البيئة المحافظة على الصحة العامة

ووفقاً للبيان، فإن الشركة الشرقية ملتزمة بتحقيق أهداف حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة، من خلال التزامها بتطبيق الاشتراطات البيئية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال تنفيذ منظومة الحفاظ على البيئة الداخلية بمصانعها والخارجية المحيطة بها.

وأشارت الشركة، إلى أنها حاصلة على جميع الموافقات البيئية ولديها سجلات بيئية معتمدة من أكبر الجهات البحثية والعلمية (المركز القومي للبحوث).

الشركة تحقق صافي أرباح 2.92 مليار جنيه

وأعلنت إيسترن كومباني، عن تحقيقها نموا في صافي أرباحها بنحو 15% في فترة النصف الأول من العام المالي 2021-2022 على أساس سنوي، إذ أظهرت القوائم المالية للشركة، أن صافي الأرباح بلغ 2.92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بأرباح بلغت 2.538 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.