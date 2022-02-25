كولين فاريل يكشف أسرار كواليس «The Batman»: حاربت من أجل التدخين

كشف النجم الأيرلندي كولين فاريل، تفاصيل شخصية «أوزوالد كوبلبوت» المعروف بـ«البطريق»، الشخصية الشريرة عدوة «الرجل الوطواط»، التي يقدمها ضمن أحداث فيلم «The Batman» للمخرج مات ريفز، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 4 مارس المقبل، وأوضح أنه حارب حتى يجعل الشخصية تدخن ضمن الفيلم، وهو الأمر الذي رفضه الاستديو، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جولة بالأطراف الصناعية لـ«البطريق» 8 ساعات قبل التصوير

أشار كولين فاريل، إلى أن الاستوديوهات الكبيرة تتخذ قرارات بشأن أشياء مختلفة، منها وجود السجائر في الأفلام، متابعا: «قاتلت ببسالة من أجل تدخين السجائر في الفيلم، حتى أني قلت في إحدى المراحل، إني سأظهر بها غير مشتعلة، لكنهم رفضو،ا كأن مجموعة من الأطفال في سن 12 عامًا، سيبدأون في تدخين السيجار الكوبي، لأن (البطريق) يدخن السيجار في فيلم».

ويظهر فاريل، في دور «أوزوالد» المعروف بـ«البطريق» في فيلم «The Batman»، وهو يستخدم أطرافا صناعية، موضحا في مقابلة مع موقع «Collider»، أنه اختبر فعالية الأطراف، قبل التصوير بالذهاب إلى أحد محلات القهوة المحلية.

وروى الممثل الأيرلندي: «في اليوم الأول الذي جربنا فيه الأطراف الصناعية، ذهبنا في جولة في كاليفورنيا، استغرق الأمر حوالي 6 أو 8 ساعات، وكنا فريقًا من 10 أو 15 شخصًا، وكان حقا ممتعا، ذهبت إلى ستاربكس، وطلبت لنفسي لاتيه بحليب الشوفان، مع اثنين من محليات ستيفيا، وحدق البعض قليلا، لأنها تبدو مهيبة، حيث قام المصمم مايك مارينو بالكثير من العمل من أجلي».

«ديزني» تمنع التدخين في أفلامها

كانت «ديزني»، قد فرضت حظرًا على التدخين في جميع أفلامها في وقت مبكر من عام 2007 ، ثم وسعت الحظر ليشمل جميع عروض «لوكاس فيلم» و«مارفل» و«بيكسار» في 2015، وكان على الممثلة الأمريكية إيما ستون، أن تتعامل مع حظر مماثل للتدخين أثناء صنع فيلم «Cruella».

وقالت ستون، لصحيفة «نيويورك تايمز»، العام الماضي، «لا يُسمح لنا بالتدخين على الشاشة في أحد أفلام ديزني، كان من الصعب عدم وجود حامل السجائر هذا، كنت متحمسا جدا لوجود الدخان الأخضر هناك، لكن لم يكن ذلك ممكنًا، لا أريد الترويج للتدخين، لكنني أيضًا لا أحاول الترويج لسلخ الكلاب الصغيرة».