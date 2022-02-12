«الصحة» تحذر من الأمراض والأورام السرطانية التي يسببها «التدخين»

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التدخين يؤثر على جميع أعضاء الجسم، وأكثر الأجهزة تأثرا بالتدخين هو الجهاز التنفسي، حيث يصاب الجهاز التنفسي العلوي من الجيوب الأنفية بالحساسية، وإصابة الشعب الهوائية، بالإضافة إلى تسبب العدوى بالنزلة الشعبية.

الأورام السرطانية التي يسببها التدخين

وأضاف «حاتم» عبر موقع وزارة الصحة، أن التدخين يسبب الإصابة بالانسداد الرئوي المزمنة ويؤدي أيضا للفشل التنفسي، مشيرا إلى أن التدخين هو السبب الرئيسي للأورام السرطانية في البلعوم والحنجرة، ومرض سرطان الرئة، والذي يعد أخطر أمراض الجهاز التنفسي الذي ينتج عن التدخين، وقد يؤدي سرطان الرئة إلى الوفاة.

أخطر أنواع السرطان التي تكون بسبب التدخين

وتابع وزير الصحة الأسبق، أن الإصابة بسرطان الرئة الناتج عن التدخين يؤدي إلى الوفاة في فترة ما بين 6 أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى تسبب التدخين في الإصابة ببعض تليفات الرئة، ويسبب جميع أنواع سرطان الغشاء البلوري، ويعد التدخين من أكثر العوامل التي تسبب العديد من الأورام السرطانية المختلفة.

تسبب الإصابة بالسرطان يكون بالتوراث بسبب التدخين

وأوضح «حاتم»، أن هناك 20% من المدخنين الذين يصابوا بأمراض وأعراض واضحة، ولكن هناك صعوبة مع الـ80% الآخرين، حيث هناك أعراض لا تظهر على المدخنين، لافتا إلى أن هناك عامل واحد لمعرفة ذلك من خلال إصابة أحد الأقارب من الدرجة الأولى بأحد الأورام السرطانية، بسبب التدخين، وتكون فرصة المدخنين من الأبناء أو الأخوات عالية بالإصابة بالأورام السرطانية.

الذهاب للطبيب المختص للوقاية من الأورام السرطانية

كما حذر «وزير الصحة الأسبق» من خطورة التدخين بشراهة، خاصة الفئات العمرية الصغيرة من الشباب والفتيات، ولابد من الإقلاع عن التدخين بالطرق الصحيحة، والضغط على النفس من أجل تجنب المضاعفات التي قد تحدث بسبب التدخين، مشددا على أهمية الذهاب للطبيب المختص عند الشعور بأي أعراض في أي عضو بالجسم بسبب التدخين.