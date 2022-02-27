تحذير عاجل لـ«شعبة الدخان» من الشيشة الإلكترونية.. الموجودة بالسوق مهربة

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة المعسل والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ الشيشة الإلكترونية لم تدخل السوق المصرية حتى الآن بشكل رسمي، وأن ما يتداول بالأسواق في الوقت الحالي، عبارة عن أنواع دخلت عن طريق التهريب في وقتٍ سابق، وهي غير خاضعة للرقابة أو الضوابط بشأن استخدامها.

خطورة الشيشة الإلكترونية

ويشكل استخدام الشيشة أو السيجارة الإلكترونية خطورة على مستخدميها، حيث تعرض بعض المستخدمين لهذا النوع من الشيشة إلى حادث انفجار الشيشة الإلكترونية التي يستخدمونها، وهو ما يتسبب في كوارث.

وأضاف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه حتى الآن ليس هناك أي طلبات استيراد بشأن الشيشة الإلكترونية، حيث إن الجهات المختصة باستيراد مثل هذه الأنواع من الشيشة والسجائر لم تتلق أي طلبات استيراد.

إجراءات كورونا تتراجع باستهلاك المعسل

وفيما يخص سوق المعسل، والتراجع في استهلاك أنواع المعسلات المختلفة، أكد الإمبابي أنّ هذا التراجع يعود إلى منع الشيشة في المقاهي والكافيهات، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس.

وتابع الإمبابي بأن قرار البنك المركزي المصري الأخير، والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، سيكون له تأثير كبير على سوق التدخين في مصر، وسيؤثر على الإنتاجية والمبيعات الخاصة بمنتجات التدخين المختلفة، مشيراً إلى أنّه إذا كان لا رجعة في هذا القرار، فمن الضروري أن تنظر الجهات المختصة في إعفاء مكونات الإنتاج من هذه القرار.

كان البنك المركزي المصري، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل، وأكد البنك أنه لن يكون هناك رجعه في هذا القرار.