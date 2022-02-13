غلق 2500 مقهى خلال 120 يوما بسبب مخالفة المواعيد وكسر حظر «الشيشة»

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه تم غلق نحو 2500 مقهى على مستوى الجمهورية في نحو 120 يوما، بسبب مخالفة مواعيد فتح وغلق المحلات وكسر قرار حظر الشيشة بالمقاهي والكافيهات، حيث تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تتابع تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، لضبط الشارع والحد من المخالفات، وترشيد الاستهلاك ومنع الإزعاج، مؤكدا على أن الوزارة تطالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات وحالات تدخين الشيشة داخل المقاهي، حتى يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، ومصادرة الشيشة.

لجان لمتابعة مواعيد الغلق

وأشار المصدر إلى أن المحافظات تسيّر لجانا بالوحدات المحلية داخل الأحياء والمدن، لمتابعة الالتزام بتنفيذ مواعيد غلق المحلات والمقاهي، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام كبيرة جدا، وطالب المواطنين باتباع كل الإجراءات اللازمة والحد من المخالفات.

أنشطة مستثناة

وأوضح المصدر، أن هناك أنشطة مستثناة من مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم لتلبية احتياجات المواطنين، تضم المخابز والصيدليات والسوبر ماركت والبقالة ومحلات الخضار والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، من أجل خدمة المواطن، مع التشديد على أصحاب المنشآت الالتزام بمواعيد غلق المحلات والمطاعم، وعدم تجاوزها، حيث تقوم لجان ​من الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة.

المواعيد الشتوية للمحلات

ووفق المواعيد الشتوية للمحلات، يتم فتح المحال يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق العاشرة مساء، مع زيادة مدة العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وفى الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساء.

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات، فهي تبدأ العمل من الخامسة صباحا وتغلق الواحدة صباحا، وفي الأيام العادية تغلق في الثانية عشرة منتصف الليل، مع استثناء خدمات توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم والكافيهات من مواعيد الغلق.