«الثروة السمكية»: الجمبري يساعد على بناء العضلات ومضاد للأكسدة

الجمبرى من أشهى الأكلات التي يفضلها الكثيرون، إذ يتميز بمذاقه الطيب المميز عن غيره من الأسماك، فضلًا عن ذلك يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات.

هيئة الثروة السمكية أوضحت في عدة نقاط فوائد الجمبري لصحة الإنسان، نستعرضها في التالي:

منخفض في السعرات الحرارية

يحتوي الجمبري على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية الأمر الذي يساعد في عدم التعرض للسمنة، ويساعد في التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

نسبة عالية من البروتين

يحتوي الجمبري على نسبة عالية من البروتين، وهو ما يساعد في تكون العضلات والأعضاء والجلد والهرمونات، كما يؤدي أيضًا إلى زيادة القوة العضلية، وأظهرت الدراسات أن اتباع النظام الغذائي الغني بالبروتين يساهم في خفض ضغط الدم.

الفيتامينات

يحتوي الجمبري على نسب عالية من العناصر الذائبة والفيتامينات التي تحمي من الأمراض.

السلينيوم

يعتبر السيلينيوم مضادًا قويًا ضد الأكسدة، وهو مهم لصحة الغدة الدرقية، ويساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك.

فيتامين ب 12

يحافظ فيتامين ب 12 على صحة أعصاب الجسم، وكذلك خلايا الدم، كما يساعد في جعل الحمض النووي المادة الوراثية في جميع الخلايا.

الحديد

يحتوي الجمبري على كميات كبيرة من الحديد والذي يساعد في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم في الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، كما أنه يساعد على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجسم.

الفسفور

يحتوي الجمبري على نسبة عالية من الفسفور، ويعمل مع الكالسيوم بدور مهم في الأحماض النووية، وأغشية الخلايا وكذلك إنتاج الطاقة للجسم.

النياسين

يساهم النياسين في تحويل الطعام إلى طاقة من خلال الإنزيمات، كما يساعد في إصلاح الحمض النووي، ويعمل كذلك كمضاد للأكسدة، ويظهر أنه يخفض الكوليسترول ويحسن وظائف المخ والجلد.

الزنك

الزنك ضروري للتفاعلات الأنزيمية والتعبير الجيني مهم من وظائف المناعة وتخليق البروتين وكذلك تخليق الحمض النووي ويساعد في التئام الجروح، والنمو والتطور.

الماغنيسيوم

يساهم الماغنسيوم في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب وكذلك مستويات السكر في الدم ومستويات ضغط الدم، كما يساعد في صنع البروتين والعظام والحمض النووي.