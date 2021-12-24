استقرار أسعار الأسماك قبيل الكريسماس.. وإقبال على «الجمبري والسبيط»

سجّلت أسعار الأسماك في كافة المحافظات استقرارا سعريا قبيل احتفالات أعياد الميلاد وسط توقعات بزيادات طفيفة بسبب زيادة الطلب مع وفرة المعروض بكميات تكفي الاحتياجات والطلب حتى مع إفطار المسيحين.

الجمبرى والاستاكوز والسبيط الأكثر إقبالا

وتوقع عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و15% نتيجة زيادة الطلب على شراء الأسماك ولكن لأنواع معينة منها «الجمبرى والسبيط والاستاكوزا»، لافتًا إلى استقرار أسعار الأسماك الشعبية نتيجة زيادة إنتاج مشروعات الاستزارع السمكي.

الاستزارع السمكي يوفر المعروض

وأشار إلى أن الأسماك المطروحة في الوقت الحالي من إنتاج مشروعات الاستزراع السمكي كالبلطي والبوري، بجانب بعض الأنواع الأخرى من عمليات الصيد في خليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط، ويتم استيراد بعض الأسماك المجمدة من الخارج كالماكريل والسردين.

توافر الأسماك

وأوضح أن الأسماك متوفرة بكميات كبيرة ما يمنع أسعارها من الارتفاع القياسي وإن حدث ذلك سيكون بسبب أعياد الكريسماس كالجمبري والسبيط والاستاكوزا وستعود الأسعار لطبيعتها بعد انتهاء موسم الكريسماس وأعياد المسيحيين.

قائمة أسعار الأسماك اليوم الجمعة في الأسواق

- سمك بلطى يباع بسعر تراوح ما بين 21-23 جنيه

- سمك فليه يباع بسعر 30-100جنيها حسب الطلب -

- سمك قشر بياض يباع بسعر 80-90 جنيها .

- سمك قراميط شيلان يباع بسعر 10-20جنيها .

- مكرونة خليجى يباع بسعر 20-45جنيها .

- جمبرى جامبو يباع بسعر 400-460جنيها

- جمبرى يباع بسعر 300-360جنيها .

- بورى يباع بسعر يتراوح بين 40-50جنيها .

- وقار يباع بسعر تراوح بين 80-100جنيها .

- قاروص يباع بسعر تراوح مابين 80-100جنيها .

- سردين يباع بسعر تراوح مابين 20-40جنيها