أسعار الأسماك في «كمبراتيف» الإسماعيلية.. 150 جنيها لكيلو الجمبري الجامبو

شهدت أسعار الأسماك في محافظة الإسماعيلية، استقرار في كافة الأسواق مع تواجد مختلف أنواع الأسماك بالتزامن مع موسم شهر ديسمبر الجاري، كما انخفضت أسعار الأسماك في «كمبراتيف الإسماعيلية» الجمعية الاستهلاكية التابعة لهيئة قناة السويس عن باقي الأسواق في المدينة، مع وجود تنوع كبير في الأسماك.

البوري مبطرخ بـ 65 جنيها والدنيس بـ 100 جنيه

واستقرت أسعار السمك البلطي عند 30 جنيها للكيلو للحجم الكبير، فيما انخفضت أسعار البوري المبطرخ لتصل إلى 65 جنيها فقط، فيما سجلت أسعار السمك القاروص كبيرة الحجم 100 جنيه للكيلو والطوبار 45 جنيها.

وسجلت سمكة السهلية 120 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو سمكة اللون كبيرة الحجم 75 جنيها للكيلو والتي تصل وزن السمكة الواحدة إلى 7 كيلو جرامات أحيانا، وسجل كيلو سمك الروسي 50 جنيها.

الجمبري بـ 150 جينها للكيلو

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو 150 جنيها للكيلو داخل الجمعية الاستهلاكية بهيئة قناة السويس، فيما سجل سعر السوبيا «الكاليماري» البلدي 160 جنيها للكيلو.

ويتراوح عدد الجمبري في الكيلو الواحد مابين 20 إلى 30 وقطعة، بحسب الوزن، فيما يبلغ وزن السوبيا نصف كيلو تقريبا.

البطارخ بـ 400 جنيه للكيلو

وسجل كيلو البطارخ 400 جنيه مجهز ومغلف داخل الجمعية الاستهلاكية في هيئة قناة السويس، وبالتزامن مع سوق البطارخ، والذي يستمر طوال شهري ديسمبر ويناير.

ويستخرج تجار الأسماك البطارخ من الأسماك المختلفة مثل البوري والطوبارة، بإقبال المواطنين عليها في خلال شهري ديسمبر ويناير بشكل كبير.