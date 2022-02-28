شريف حمدي لـ«الوطن»: سر غيابي عن السينما تغير الذوق العام

كشف الفنان شريف حمدي، عن سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، موضحًا: «أنا كنت بقدم شخصيات الطبقة المتوسطة التي تحمل أنواعًا مختلفة من الكوميديا، ولكن خلال السنوات الأخيرة حدث تغيير كبير في الذوق الفني العام».

شريف حمدي: كان بيتعرض عليا أعمال كتيرة تنحصر في أدوار العنف والبلطجة

وأشار الفنان شريف حمدي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه كان يُعرض عليه، عددًا من الأعمال ولكنها تنحصر في أدوار العنف والبلطجة، موضحًا: «كان بيتعرض عليا أعمال كتيرة بس كانت دايمًا بتنحصر في أدوار العنف والبلطجة، عشان كده بقالي فترة كبيرة مقدمتش حاجة».

شريف حمدي يكشف لـ «الوطن» سبب عدم ظهوره على شاشات السينما والتليفزيون

وتابع الفنان حديثه عن سبب عدم ظهوره على شاشات السينما والتليفزيون لفترة طويلة، قائلًا: «لما بيتعرض عليا عمل فني مبيكونش سيناريو كامل، وبقعد أسأل فين باقي الحلقات؟، لأني ببقى عاوز أفهم الشخصية اللي هجسدها، بس أنا مقدرش أعمل كده، عشان كده برفض الأعمال ديه».

وأضاف أنه استطاع أن يقدم أكثر من برنامج، على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي تلقت إقبالًا كبيرًا من قبل المتابعين، متابعًا: «بحاول أنقل الحاجات الكويسة اللي أتعلمتها من خلال شغلي مع كبار النجوم ليهم».

من هو شريف حمدي؟

شريف حمدي، هو فنان اشتهر بالكوميديا، من خلال تجسيده لعدة أدوار ثانوية في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، مثل: «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، مع محمد هنيدي، و«ليه خلتني أحبك»، و«فيلم ثقافي»، و«جاءنا البيان التالي»، وغيرها من الأفلام.

وقال الفنان شريف حمدي، لـ «الوطن»، أنه بدأ مسيرته الفنية من خلال برنامج «دربكة»، مع النجم أحمد حلمي، وعدد كبير من نجوم الفن، مثل: أحمد الصاوي، تامر فرج، طاهر أباظة، إخراج وتأليف سامح عبدالعزيز.