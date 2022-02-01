محمد هنيدي يكشف سر ابتعاده عن الفوازير: رصيدي الفني يمنعني

فنان كوميدي من الطراز الثقيل، صنع لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة، وحفر اسمه بجدارة بين نجوم الكوميديا في مصر، بأعماله التي قدّمها على مدار مشواره الفني، والتي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، هو الفنان محمد هنيدي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ57.

محمد هنيدي يكشف سر ابتعاده عن الفوازير

وكشف الفنان محمد هنيدي، سر ابتعاده عن تقديم الفوازير على شاشة التلفزيون، قائلا لـ«الوطن»: «لا يمكن أن أقدمها مرة أخرى، الفوازير من الأعمال المرهقة في تنفيذها، وتتطلب جهدا كبيرا، وترتيبات مسبقة كثيرة، لذلك قررت ألا أقدمها مرة أخرى، حتى أحترم رصيدي لدى الجمهور».

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

وقدّم الفنان محمد هنيدي عددا كبيرا من الأعمال السينمائية، كان آخرها فيلم «الإنس والنمس» مع الفنانة منة شلبي، ودارت أحداث الفيلم في إطار من الرعب الكوميدي، حول شخصية «تحسين» الذي يعيش مع والدته وشقيقته، ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، ويتعرض لحادث يغيّر حياته جذريا، حيث يتعرف على الفتاة نرمين ويتعلق بها، لكنه يصدم حين يعلم أنّها من قبيلة جن تُدعى «النمس»، الذين يسعون إلى زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسين ونرمين.

هنيدي يستعد لطرح «الجواهرجي» في دور العرض

ويستعد هنيدي لطرح فيلم «الجواهرجي» في دور العرض، حيث انتهي من تصوير مشاهده مع الفنانة منى زكي، وهو العمل الأول الذي يجمع بين الثائي منذ سنوات، حيث كانت آخر الأعمال الفنية التي جمعتهما، «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1988، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا مع مجموعة من كبار نجوم الفن، منهم طارق لطفي، أحمد السقا، هاني رمزي، وفتحي عبدالوهاب.

كما يستعد هنيدي أيضا، لتقديم مسرحيته الجديدة «سلام مربع» على خشبة المسرح خلال فبراير الحالي، حيث يواصل الآن إجراء البروفات.