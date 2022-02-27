شقيق عادل إمام: «الزعيم صحته زي الفل».. لا أعرف لماذا يرجون الشائعات؟

انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان عادل إمام، وتصدر «الزعيم» محركات البحث على «جوجل» بعد تداول تلك الأخبار، رغم أنها تكررت قبل ذلك.

شقيق عادل إمام يرد على شائعات وفاة «الزعيم»

ومن جانبه، نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان القدير عادل إمام، ما يتردد من شائعات حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، وبعض الشائعات الأخرى عن وفاته، قائلاً لـ «الوطن»، «الحمد لله عادل إمام صحته زي الفل، ومافيش أي حاجة من دي حقيقة، ولم أعرف ما السبب وراء الترويج لتلك النوعية من الشائعات كل فترة، بالتأكيد لا قدر الله لو حدث شيء مكروه لـ عادل سوف نعلن الخبر للجميع».

وأشار عصام إمام إلى أن تلك النوعية من الشائعات تزعج أسرة الفنان عادل إمام وتؤثر عليهم بالسلب، متمنياً له دوام العافية والصحة.

وأكد عصام إمام أن الفنان عادل إمام خارج السباق الرمضاني المقبل 2022، ولكنه يحضِّر لعمل سينمائي فني جديد خلال الفترة المقبلة مع نجله محمد عادل إمام وإخراج نجله رامي إمام، ومن المقرر أن يكون اسمه «الواد وأبوه».

نقابة المهن التمثيلية تحسم الجدل حول مرض الزعيم

وتواصلت «الوطن» مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي نفى تلك الشائعات، مؤكدًا أن «الزعيم» بصحة جيدة وبداخل منزله.

آخر أعمال الفنان عادل إمام

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض في السباق الرمضاني عام 2020، وشاركه البطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، محمد كيلاني، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، سليمان عيد، هادى الجيار، عمرو وهبة، عدد من ضيوف الشرف العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.