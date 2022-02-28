ريم مصطفى تعود لجمهورها بمسلسلين بعد غيابها 3 أعوام عن رمضان

تعيش الفنانة ريم مصطفى حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ أنها تشارك في رمضان المقبل بعملين مختلفين، وبدأت تصوير مسلسل «دوبامين» في أول بطولة مطلقة إنطلاق تصوير مسلسل «دوبامين» أول بطولة مطلقة لريم مصطفى مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «سوتس» مع المخرجة مريم أحمدي.

معلومات عن مسلسل «دوبامين»

بدأ فريق عمل مسلسل «دوبامين» مع الفنانة ريم مصطفى، أمس الأحد تصوير أولى مشاهد المسلسل، أول بطولة مطلقة للنجمة ريم مصطفى في الدراما التلفزيونية، وهو تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2022.

وجرى الاستقرار على عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة العمل بجانب الفنانة ريم مصطفى، منهم الفنان محمد كيلاني، الفنانة بسنت شوقي، والفنان مروان يونس، والفنان باسل الزارو، والفنان تيام مصطفى قمر، الفنانة إسراء رخا وغيرهم نجوم آخرين.

معلومات عن مسلسل «سوتس»

المسلسل يعد النسخة العربية والمصرية الأولى من المسلسل الأمريكي العالمي «Suits»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا عالميًا على مدار تسع مواسم، وتدور أحداثه داخل عالم المحاماة والقضايا والمحاكم، وهو من بطولة أحمد داوود، وآسر ياسين، وريم مصطفى، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وتارا عماد، ومن إخراج مريم أحمدي.

أخر مشاركات ريم مصطفى دراما رمضان

يعتبر مسلسل «الوصية» أخر مشاركات ريم مصطفى دراما رمضان عام 2018، وقد غابت ريم مصطفى عن الدراما من بعدها، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول الشاب المستهتر إبراهيم النويري الذي يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه سمسم أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.