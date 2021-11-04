ريم مصطفى البطلة الثالثة لـ«جروب الماميز» مع روبي وغادة عادل

تعاقدت الفنانة ريم مصطفى رسميا، على المشاركة في فيلم «جروب الماميز» للمخرج معتز التوني، لتكون البطلة الثالثة للفيلم مع الثنائي غادة عادل وروبي، وفقا لما أعلنه المنتج محمد رشيدي لـ«الوطن».

وقال رشيدي، إنه أتم تعاقده مع ريم مصطفى، قبل أيام، استعداداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام البطولة الجماعية، حيث تظهر البطلات في أدوار «الماميز»، وينضممن إلي أحد الجروبات المختصة في هذا الشأن، وفقاً لكلامه.

سر اختيار روبي وغادة عادل وريم مصطفى لبطولة «جروب الماميز»

وبسؤاله عن توليفة اختيار البطلات الثلاث للفيلم، رد قائلاً: «كل فنانة بطلة في مكانها، وروبي وغادة وريم الأنسب للشخصيات، وكلامي سيتجلى واضحا للجمهور، مع انطلاق عرض الفيلم في العام المقبل»، وأعتقد أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور، لما يحتويه من أحداث شيقة ومسلية في الوقت نفسه.

وكان المنتج محمد رشيدي، أعلن تعاقده مع الثنائي روبي وغادة عادل على بطولة فيلم «جروب الماميز» في مطلع أكتوبر الماضي، مؤكدا أن فيلمه من تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

مشاركة ريم مصطفى في بطولة فيلم «العنكبوت»

وفي سياق مختلف، انتهت ريم مصطفى من تصوير دورها في فيلم «العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا ومنى زكي، الذي تدور أحداثه في أجواء من الأكشن الممزوجة بالإثارة، ويشارك في بطولة الفيلم ظافر عابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد ناير.

يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، كان مشاركتها في بطولة مسلسل «شديد الخطورة» مع الفنان أحمد العوضي، الذي دارت أحداثه في 7 حلقات، إذ جسدت ريم زوجة العوضي بحسب الأحداث، إلا أن الأخير يكتشف مفاجأة صادمة بالنسبة لها، ليبدأ صراعا بينهما في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، أحمد صيام، حسني شتا، محمد الدقاق وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.