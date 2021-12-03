ريم مصطفى بطلة أمام أكرم حسني للمرة الثانية في «مكتوب عليا»

تحل النجمة ريم مصطفى بطلة أمام النجم أكرم حسني في المسلسل الرمضاني الجديد الذي يتم التحضير له حاليا، ويحمل اسم «مكتوب عليا» ويكتبه إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي والإنتاج لكريم أبو ذكري، ويشارك في بطوله عمرو عبد الجليل وأيتن عامر.

تفاصيل مسلسل مكتوب عليا

مسلسل «مكتوب عليا» هو العمل الثاني الذي يجمع بين أكرم حسني وريم مصطفى بعد مسلسل الوصية الذي عرض في رمضان 2018 وحقق نجاحا كبيرا.

من ناحية أخرى تخوض ريم مصطفى أولى تجربها المسرحية من خلال مسرحية «نص الليل» المقرر عرضها في موسم الرياض بالسعودية، يشارك في بطولتها غادة عادل، حسن الرداد ومحمد عبد الرحمن وهي من تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج لعمرو عرفة، كانت قد تعاقدت ريم مصطفى على بطولة فيلم «جروب الماميز» أمام غادة عادل وروبي وبيومي فؤاد.

أفلام تنتظرها ريم مصطفى

جدير بالذكر أن ريم تنتظر في الوقت الحالي عرض فيلم «الجواهرجي» مع محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد حلاوة ولبلبة وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد وعارفة عبدالرسول وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

كما تنتظر عرض فيلم «أهل الكهف» مع خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح وفتحي عبدالوهاب وصبري فواز وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد وخالد الصاوي وإياد نصار ومحمد فراج وأحمد عيد وماجد المصري ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

بالإضافة إلى فيلم «العنكبوت» مع منى زكي وأحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد ممدوح وأكرم الشرقاوي وشيماء سيف وشيكو، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج وليد صبري، ومن المقرر أن يعرض عام 2022 بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب ظروف فيروس كورونا وغلق السينمات.