اجتماع السيسي مع مدبولي ومصيلحي لمتابعة مخزون السلع قبل رمضان.. «لا مشكلة»

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك.

وعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لكل السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكداً على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 شهور، مؤكداً أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية، خاصةً القمح.

المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى 4 شهور

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم في هذا الإطار استعراض المخزون الاستراتيجي المتوفر للدولة من مختلف السلع الأساسية، حيث أوضح وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى 4 شهور، أخذاً في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر أبريل المقبل والمستهدف هو الوصول إلى 4 ملايين طن، وتم تحديد سعر توريد الأردب بـ810 جنيهات، بزيادة مقدارها 100 جنيه عن العام الماضي، وبالتالي تمتلك الدولة احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.

وبالنسبة للسكر، فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي 4.5 شهر، علماً بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة بنسبة 90%.

أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة 5.5 شهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطياً استراتيجياً يصل إلى مدة 6.5 شهر، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة 3 شهور، كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي 8.5 شهر.

ووجَّه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن، كما وجه في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس اطلع أيضاً على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسي «أهلاً رمضان» في أرض المعارض في المدة من 24 مارس حتى 2 أبريل، ومن المقرر في إطاره كذلك افتتاح 160 شادراً بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، ومشاركة 2500 فرع من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية، بالإضافة إلى طرح منتجات «أهلاً رمضان» في 500 فرع من مشروع «جمعيتي» التابع لوزارة التموين، وكذا الدفع بعدد 200 قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.

وجَّه الرئيس بضرورة توفير كل السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع كل المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.