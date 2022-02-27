التموين: سفينة أوكرانية تحمل القمح تحركت لمصر.. ولدينا مخزون يكفي 8 أشهر

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر نجحت في توفير السلع رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، وستحافظ أيضا على توفير السلع رغم الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت الخميس الماضي، مؤكدا أن مخزون القمح الاستراتيجي في مصر يكفي لـ8 أشهر مقبلة، كما أن سفينة أوكرانية محملة بالقمح في طريقها لمصر الآن.

القيادة السياسية ضخت 50 مليار جنيه في الفترة الماضية

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc»، مساء أمس السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه خلال هذا العام حدثت طفرة في إنتاج القمح بعد أن تم تحديد سعره والتوريد للمزارع قبل زراعته كما حدث في السكر، ما جعل الأمر يسير بشكل أفضل، متابعا: «القيادة السياسية ضخت 50 مليار جنيه في الفترة الماضية في المناطق اللوجيستية والصوامع زادت مساحة التخزين بها من 2.1 إلى 4 ملايين طن قمح، وأصبح المخزون الاستراتيجي 4 شهور».

جميع السلعة متوفرة

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن جميع السلع متوفرة، وبعض مخزون السلع الاستراتيجية يصل إلى 24 شهرا وآخر لـ 12 شهرا وآخر لـ 10 أشهر، مبينا أن مخزون الفول والعدس متوفر بكميات كبيرة لذا تم البدء في تصديرهم للخارج، مواصلا: «بنطمن أي مواطن متخزنش، متتزاحميش لأن السلعة متوفرة وعندنا 1500 مخزنة للشركة القابضة، المخزون الاستراتيجي آمن، عندنا وضع استراتيجي معتمد على دراسات وفيه تنسيق كامل بين وحدات الدولة، عاملين حسابنا إن شهر رمضان الاستهلاك فيه بيزيد 50%، وفي مخزون استراتيجي من الصلصة والزيوت والدواجن والفول».

وواصل: «وزير التموين عمل اجتماعات عشان خاطر السلع دي والقمح، متقلقوش القمح عندنا يكفي 8 شهور، إحنا بقالنا 6 سنين مفيش أزمة في سلعة، عندنا قاعدة بيانات عن السلع، ومفيش احتكار للسلع، إحنا عاملين حساباتنا مع دولة أخرى عشان القيادة السياسية حكيمة، في مصادر بديلة والدولة عندها دراسات، وسفينة القمح اللي اتحركت من أوكرانيا في طريقها لمصر».