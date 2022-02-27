«الفلاحين» تطالب بزيادة مساحات زراعة القمح: مخزوننا يكفي لنهاية 2022

طالب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بزيادة الرقعة الزراعية في مصر، بعد ما حدث بين روسيا وأوكرانيا والحديث عن تأثر استيراد محصول القمح، موضحا أنّ الرقعة الزراعية المزروعة بـ القمح وصلت الآن لنحو 3.6 مليون فدان، بينما المساحة المتاحة للزراعة في مصر تصل لـ10 ملايين فدان، ما يعني أنّ المزروع منها هو الثلث فقط.

أبوصدام: تغيير نظم الري يساعد في زيادة الإنتاجية

وأضاف «أبوصدام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «TEN»، أنّ التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الأصناف الزارعية، جرى بشكل موسع الفترة الماضية، وحاليا بات لدينا مساحات زراعية تعطي 24 أردبا: «ده التوسع الرأسي، إضافة إلى تغيير نظم الري».

أبوصدام: الرئاسة وجّهت بزراعة القمح والاكتفاء ذاتيا منه

وعما يدور بشأن تأثر القمح المصري بالحرب بين روسيا وأوكرانيا؟، أوضح أبوصدام، أنّ أهم ما يشغل الرأي العام المصري القمح، فهو سلعة أساسية، وهناك توجيهات رئاسية وحكومية جعلت لمصر أرض ثابتة وقوية في هذا الجانب عبر زراعة القمح.

وأكد أنّ إنتاجية الفدان تحسنت بشكل كبير مؤخرا، مقارنة بالأوضاع السابقة، حيث أصبح إنتاج القمح حاليًا يزيد عن 50% من احتياجات الشعب المصري بشكل سنويًا، لافتا إلى أنّ مصر لديها مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر: «الإنتاج اللي مستنيينه والمخزون الاستراتيجي للقمح، مش هيخلي عندنا أزمة السنة دي في القمح».