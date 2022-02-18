الجمهور يعلق على أغنية شذى «آه يا ليلنا»: تدخل القلب والروح

أطلقت الشركة المنتجة للمطربة شذى، أحدث أغانيها بعنوان «آه يا ليلنا» من خلال منصة «يوتيوب»، بعد الترويج لها خلال الأيام الماضية، ونالت الأغنية إشادات وإعجاب الجمهور، وظهر ذلك من التعليقات على الأعنية، ومن بينها: «الأغنية تدخل على القلب».

أغنية « آه يا ليلنا» لـ شذى، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع طارق عبدالجابر، وهندسة صوتية لأمير محروس.

التعليقات تنهال على الأغنية

وانهالت التعليقات على الأغنية حيث علق آحدهم: «الأغنية دخلت روحي» وقال آخر: «الأغنية دخلت قلبي»، بينما كتب آخر: «طوب طوب طوب والله العظيم تحية طيبة ليك أختي الكريمة أغنية جميلة»، إضافة إلى العديد من الإطراءات من المتابعين معبرين عن إعجابهم بالأغنية.

أول أغاني شذى في 2022

وتعد أغنية «آه يا ليلنا» أول أغاني شذى لعام 2022، وكانت آخر أغانيها بعنوان «اشتغالة ولا لأ»، والتي تخطت المليون مشاهدة حتى الآن، وصدرت أواخر العام الماضي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

كلمات أغنية آه يا ليلنا

وتقول كلمات أغنية «آه يا ليلنا»: «آه يا ليلنا.. لو تريح بالنا.. حبة من تفكيرنا أعمل فينا جميل.. رقصنا.. فرحنا وهيصنا.. من الأحزان خلصنا دى الليلة حلوة يا ليل.. أنا واللى زيي مستنيين الفرحة ديه.. خليها بس عليك شوية مبقاش خلاص فينا حيل.. لو سهرة حلوة مع حبايبنا.. كلمة تنسى تعبنا خروجة على روقان.. وأنا جنبي حبيبي وبيوصفني.. بغلاوته يحلفني.. وشي يجيب ألوان».

ومن المفترض أن هناك تعاونًا جديدًا بين شذى وعزيز الشافعي، وفقا لتصريحاتهم في الإعلام في عمل جديد يحمل عنوان «جوا قلوبنا»، ومن المقرر أن تكون ثان أغاني شذى لعام 2022، و تطرح بالأسواق قريبًا.