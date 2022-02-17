شذى تستعد لإطلاق أغنية «آه يا ليلنا»: قريبا جدا

كشفت المطربة شذي عن استعدادها لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «آه يا ليلنا»، وشاركت مقطعًا صغيرًا من الأغنية مع جمهورها، من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقة: «قريبا جدًا».

رامي عاشور يهنئ شذى على أغنيتها الجديدة

وهنأ عدد من مشاهير الفن ومتابعي شذى على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة على إطلاق أغنيتها الجديدة من خلال التعليقات على المنشور، ومن بينهم رامي عاشور، الذي علق قائلًا: «بالتوفيق يا شذى».

مسيرة شذى مع الفن بدايتها التمثيل وليس الغناء

ويجهل البعض أن المطربة شذى، بدايتها كانت في التمثيل وليس الغناء، ومن أوائل الأعمال الفنية كانت في طفولتها بعمر 11 عامًا، من خلال فيلم «الجراج» مع الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، والراحل فاروق الفيشاوي، ونخبة من نجوم الفن.

وشاركت شذى في الأعمال الدرامية التي كانت عبارة حلقة واحدة في التسعينيات، ويطلق عليها «السهرة التليفزيونية»، ومن أشهرها مشاركتها مع منى زكي، وأحمد السقا في السهرة الدرامية «زواج على ورق سوليفان»، والذي ناقش من خلاله صناع العمل انتشار الزواج العرفي، ومخاطره، بهدف توعية شباب الجامعات، والمراهقين والمراهقات.

كما شاركت شذى، في أعمال أخرى، من بينها «قاطع شحن»، و«شقاوة مغتربات»، و«بدر وبدرية».

أشهر أعمال شذى الغنائية

أما مسيرة شذى الغنائية كانت في أوائل الألفينات، ولاقت نجاحًا كبيرًا من الجمهور، بأغنياتها التي اشتهرت بها، وأيضا الأغاني بطريقة «الفيديو كليب» التي لاقت رواجًا ونجاحًا بين المتابعين حينها، ومن أبرزها «أنا قلبي عشانه داب».

ومن أبرز ألبومات شذى بالغناء، ألبوم بعنوان «ليالي الشوق»، الذي صدر عام 2004، وحالفه النجاح بين الجمهور، ومن آخر أعمالها الغنائية: «أجمل أوقات، المرأة المستقلة، فستان فرح، هنتفارق».