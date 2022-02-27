انقضاء الدعوى الجنائية لسعاد الخولي بالتصالح في الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية لسعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، في اتهامها بالكسب غير المشروع للتصالح.

900 ألف جنيه تكشف فساد سعاد الخولي

مصروفات غير معلومة المصدر، كانت طرف الخيط لاكتشاف كسب «الخولي» غير المشروع، ورأى المسؤولون كم المصروفات التي يجهلون سببها، فضلاً عن حساب سعاد الخولي البنكي، الذي شرع في الزيادة منذ بداية ارتكابها، واقعة الكسب غير المشروع، حتى قبل معرفة الواقعة، والقبض عليها.

القبض على سعاد الخولي ومحاكمتها

ألقت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق، القبض على سعاد الخولي، وإخطار النيابة العامة التي من جانبها تولت التحقيقات معها.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع سعاد الخولي، أنها تحصلت من خلال وظيفتها على العديد من العقارات عن طريق الاستثمارات التي كانت تشرف عليها.

هدايا ومزايا الرصيد البنكي

أضاف أمر الإحالة، أن سعاد الخولي تحصلت أيضا على مزايا لتيسير بعض المصالح والأعمال، فضلا عن زيادة الرصيد البنكي لها.

وأحيلت سعاد الخولي عقب ورود بيانات الرصيد البنكي الخاص بها، ومقارنته بمصادرها المالية، إلى محكمة الجنايات.