«التموين»: لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر

طمأن عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الشعب المصري حول المخزون الاستراتيجي من القمح، إذ ذكر أن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر.

وتابع: «وهذا بجانب إنتاج الموسم الجديد من القمح سيبدأ اعتبارا من شهر إبريل والذي سيكفي لأربعة أشهر أخرى، وهو ما يُعني أن إجمالي مخزون القمح في مصر يكفي لنحو 8 أشهر»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

مخزون السلع في مصر آمن وكافٍ

وأضاف «خليل»، أن هناك سفينة تحركت من أوكرانيا وفي طريقها إلى مصر في الوقت الحالي، وعلى متنها شحنة من القمح الأوكراني، مناشدًا المواطنين في مصر بعدم تخزين أي سلع، إذ أن مخزون السلع في مصر آمن وكاف، والدولة تتبع سياسة محددة لزيادة حجم المخزون الاستراتيجي من كل السلع الأساسية، كما أن معرض «أهلا رمضان» سيتم توافره في جميع المحافظات تيسيرًا على المواطنين، وهناك تخفيضات على السلع الغذائية المهمة للمواطنين.

سيتم طرح كل السلع الرمضانية في كل المجمعات الاستهلاكية

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنه سيتم طرح كل السلع الرمضانية في كل المجمعات الاستهلاكية والتي يصل عددها إلى 1350 فرعا، حيث تضع الدولة في اعتبارها أن حجم الاستهلاك يزيد في رمضان بنحو 50%، كما أن الدولة تعمل على متابعة أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية، والدولة حريصة على توافر السلع المختلفة للمواطن المصري، على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأزمة الحالية، وما تفرضه من ضبابية الرؤية.