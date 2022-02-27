مساعد وزير التموين: الاقتصاد العالمي حقق ثاني أعلى معدل نمو منذ عام 1984

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي الناتج العالمي وصل إلى 94 تريليون دولار، وهو إجمالي ما تم إنتاجه من سلع وخدمات على مستوى 195 دولة، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي حقق معدلات نمو بـ5.7% وهو ثاني أعلى معدل نمو يشهده العالم منذ عام 1984، مبينا أن العالم بدأ التعافي من أثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

5 دول تمثل 50% من الإنتاج العالمي

وأضاف «العشماوي» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»، مساء أمس السبت، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن العالم تصور أن هناك تحسنا في اقتصاديات أمريكا وبريطانيا وألمانيا والصين واليابان وهم يساهمون بنحو 50% من إجمالي إنتاج العالم، مؤكدا أن أمريكا إنتاجها 23 تريليون وهو 25% من إنتاج العالم، أما الصين تنتج 17 تريليون، وحققت الصين معدلات نمو بلغت 5.8 ، مؤكدا أن الصين إذا استمرت في هذا النمو ستتجاوز الصين أمريكا في إنتاجيات اقتصادها خلال 5 سنوات وستحقق معدلات تصل إلى 9%.

شكل الاقتصاد العالمي يتغير

وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شكل الاقتصاد العالمي يتغير، وسيشهد الجميع نظام اقتصاد عالمي جديد خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن الزراعة إسهامها 4.6% والتجارة 30% ، والصناعة 26%، والخدمات 40%، موضحا أن قطاع الخدمات يشهد نموا مرتفعا وكذلك التجارة.