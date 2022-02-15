وزير التموين: تغطية 55% من المحافظات بالمشروعات التجارية الاستثمارية

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه بمشروعات الفرص الاستثمارية الجديدة التو تم طرحها فى 8 محافظات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات ،مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.‬

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة «استثمر» بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

«عشماوي»: تغطية 55% من المحافظات بالمشروعات التجارية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية الى 8 و9 أشهر ،وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات الى 28 مشروعاً في 15 محافظة بما يغطي ما يقرب من 55 % من محافظات الجمهورية حتى الآن.

وأضاف أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.