قبل انتهاء المهلة في مارس.. مستندات «اليوتيوبرز» لتقديم إقرار ضريبي

يتبقى أقل من شهر تقريبا قبل انتهاء المهلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والأشخاص الطبيعية ومن بينهم مزاولو التجارة الإلكترونية واليوتيوبرز، إذ هم من الشرائح المطالبة بتقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية شهر مارس المقبل.

وقال طلعت عبد السلام المدير الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن الكتاب الدوري الصادر عن مصلحة الضرائب رقم 89 لسنة 2021 حدد طرق وآليات التسجيل بالنسبة لـ«اليوتيوبرز» ومزاولة نشاط التجارة الإلكترونية.

المصلحة وضعت أكوادا ضريبية خاصة بالتجارة الإلكترونية

وأوضح «عبد السلام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصلحة وضعت أكوادا ضريبية خاصة بالتجارة الإلكترونية وهي الكود رقم 117 لنشاط التجارة الإلكترونية، في حين أن الكود رقم 118 لنشاط الإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وأشار إلى أن الكود رقم 119 لنشاط الإنتاج ونشر المحتوى المقروء.

وحول المستندات المطلوب للتسجيل أوضح «عبد السلام» أنها تتضمَّن بطاقة الرقم القومي، علاوة على عقد إيجار أو ملكية، بالإضافة إلى إيصال مرافق عامة، مثل إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو غاز أو تليفون أرضي وأخيرا عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وتابع «عبد السلام» أن المعني بهذا الإقرار الصفحات والمواقع التي تبيع أو تسوِّق لخدمة أو سلعة أو صانعي المحتوى «اليوتيوبرز»، مشيراً إلى أنه في حالة إذا كان الممول يزاول النشاط الإلكتروني من محل إقامته المثبت في بطاقة الرقم القومي تدخل ضمن عمليات التسجيل ستكون لمزوالي الأنشطة الإلكترونية التجارية أو غير التجارية قائلاً: في تلك الحالة سيكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب إقرار كتابي من الممول بذلك.

وأنشئت وزارة المالية العام الماضي بقرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحدة التجارة الإلكترونية لإجراء وفحص وحصر لأعمال كل مزاولي الأنشطة التجارية أو غير التجارية على المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وتوعيتهم بضرورة الالتزام بأحكام قانون الضرائب.