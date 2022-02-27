«المالية» تواصل صرف مرتبات شهر فبراير 2022: غدا آخر يوم

تواصل وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر فبراير الحالي للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في أكثر من 66 وزارة وجهة ومصلحة حكومية بعد توقف يومي الجمعة والسبت نظراً للإجازات الأسبوعية.

تخصيص 5 أيام لصرف رواتب الموظفين

ووفقاً للكتاب الدوري أصدرَته وزارة المالية في نهاية شهر ديسمبر الماضي جرى تقسيم عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين بالدولة على 5 أيام بدأت يوم الأربعاء الماضي الموافق لـ23 فبراير الحالي وواصلت الصرف يوم الخميس الموافق لـ 24 فبراير قبل أن تتوقف الحكومة عن الصرف أول أمس وأمس السبت بسبب الإجازات الأسبوعية.

وبحسب الكتاب الدوري تواصل وزارة المالية اليوم الأحد الصرف حتى غدا الاثنين الموافق لـ28 من الشهر الحالي إذ يبدأ الموظفون والعاملون بكل الوزارات والجهات والمصالح والمديريات التي تخصص لها الحكومة مخصصات ضمن بند الأجور في الباب الثاني من أبواب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 في صرف مرتبات شهر فبراير 2022 من الذين لم يصرفوا مرتباتهم الأسبوع الماضي.

غدا.. آخر يوم لصرف مرتبات فبراير 2022

وأكّد الكتاب الدوري لوزارة المالية أنَّ الوزارات والجهات الحكومية ستواصل صرف مرتبات فبراير 2022 غدا الاثنين في اليوم الأخير لصرف المرتبات

وطالب الكتاب الدوري الجهات الإدارية والمسؤولين بالجهاز الإداري للدولة بتحذير العمال والموظفين لديهم بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا على بعد اتفاق «المالية» مع مسؤولي البنك المركزي المصري على ضخ المخصصات المالية لصالح المرتبات والموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن مرتبات شهر فبراير 2022 في كل ماكينات الصراف المالي التابعة للبنوك الوطنية الأهلي ومصر والقاهرة في المواعيد المحددة وفقًا لمواعيد الكتاب الدوري الصادر في شهر ديسمبر2021 المخصصة لكل وزارة وجهة حكومية وجهاز ومصلحة ومديرية لها مخصصات بـ الموازنة العامة للدولة