حمو بيكا يطلق مسابقة «أحلى صوت» لاكتشاف المواهب: «إنتاج أغنية للخسران»

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن اعتزامه إطلاق مسابقة غنائية جديدة، لاكتشاف المواهب بين الشباب، ومن المُقرر انطلاقها خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يحصل الفائز على شهادة تقدير.

حمو بيكا: شروط المسابقة بسيطة جدًا

وكتب حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مسابقة أحلى صوت مع حمو بيكا 2022.. خليك أنت نجم المهرجان واشترك الآن في المسابقة.. وشروط المسابقة بسيطة جدًا.. الجوائز لأول ثلاث مراكز وكل الخسران هيكون ليه أغنية من إنتاج الشركة وشهادة تقدير من مسابقة أحلى صوت 2022 مع حمو بيكا».

أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين

وكان حمو بيكا، قد تقدم ببلاغ رسمي ضد المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، حيث قال في البلاغ إنه يعمل بالفن في مجال الغناء الشعبي «المهرجانات» منذ ما يزيد على 8 سنوات بموجب تصاريح من نقابة الموسيقيين وطوال تلك الفترة وحتى عام 2019- 2020، وتقدم الطالب إلى النقابة بطلب العضوية أو الانتساب بموجب الأوراق والمستندات التي حددها القانون ولكن تم رفض طلبه أكثر من مرة.

وتابع حمو بيكا ببلاغه، أنه طرق أبواب مسئولي النقابة لحثهم على قبول طلبه، وتقابل مع أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، الذي وعده بإنهاء مشكلته مقرا له بحقه في الغناء وعضوية النقابة، ومنذ ذلك الحين أخذ المذكور في استغلاله بكافة الطرق المادية والأدبية، وكان يتقاضى منه مبالغ مالية نظير السكوت عن عمله في الأفراح والحفلات بالفنادق والمحلات السياحية.