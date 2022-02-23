هاني شاكر يرد على حمو بيكا: الاتهامات مكانها النيابة وليس السوشيال ميديا

أصدر الفنان هاني شاكر بيانا صحفيا يرد به على الادعاءات التي وجهها حمو بيكا في الفترة الماضية ضد أحد أعضاء مجلس النقابة بالتربح وتلقي الرشاوى، أكد خلاله أن أي ادعاء لابد أن يكون محله النيابة العامة تناقشه ثبوتا أو عدما.

وأكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في بيانه، أن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منظومة تنظيمية حاكمة لجميع أعماله، وأن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس.

هاني شاكر: الاتهامات ليس مكانها التواصل الاجتماعي

وأضاف نقيب المهن الموسيقية: «أي ادعاء على أعمال المجلس أو على أحد أعضائه بمناسبة كونه عضوا مختارا من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري، فإن هذه الادعاءات محلها النيابة العامة، تناقش أدلتها ثبوتا وعدما، وليس محلها مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة حريصة كل الحرص علي الدعم الكامل لتقديم كل الدعم لجهات التحقيق لاستبيان الحقيقة جلية للجميع، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير».