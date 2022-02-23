ننشر صورة بلاغ حمو بيكا ضد سكرتير عام نقابة الموسيقيين

تنفرد الوطن بنشر صورة من بلاغ حمو بيكا ضد سكرتير عام نقابة الموسيقين، بتهمة عرقلة قبوله بالنقابة على حسب ما ذكر بنص البلاغ.

ينص البلاغ الرسمي المقدم من الفنان الشعبي حمو بيكا، على أن مقدمه يعمل بالفن في مجال الغناء الشعبي ( المهرجانات ) منذ مايزيد عن الثمان سنوات بموجب تصاريح من نقاية الموسيقين وطوال تلك الفترة وحتى عام 20.19 تقدم الطالب الى النقابة بطالب العضوية او الانتساب بموجب الأوراق والمستندات التي حددها القانون ولكن تم رفض طلبه اكثر من مرة.

متابعا المدعو حمو بيكا ببلاغه، الأمر الذي دعاه الى طرق أبواب مسئولي النقابة لحثهم على قبول طلبه وتقابل مع المدعو / احمد رمضان تر عام نقابة المهن الموسيقية والذي وعده باتهاء مشكلته مقرراله حقة في الغاء و عضوية النقاية ذ ذك الحين اخذ المذكور في استغلاله بكافة الطرة المادية والادبية وكان يتقاضي منه مبالغ مالية نظير السكوت عن عمله في الافراح والحفلات بالفنادق و المحلات السياحية مؤكدا له ان تلك المبالغ يتم توريدها الى النقابة ولكن الطالب لم يتحصل على ايصالات منه مقابل المبالغ التي يسددها له طوال تلك وكان من ضمن ما استغله فيه هو التوقيع على عقد بطولة لاحد الافلام مقابل عربون قدرة مئتان وخمسون ألف جنيها.