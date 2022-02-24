محامي حمو بيكا يوضح أزمة موكله مع سكريتر عام نقابة الموسيقين (فيديو)

أوضح محامي الفنان الشعبي حمو بيكا، أن أزمة موكله ليست مع نقابة الموسيقين، بل خاصة، وموجهة لـ السكرتير العام للنقابة المدعو أحمد رمضان.

وأوضح المستشار الخاص بالشؤون القانونية لـ«بيكا»، أسباب تقديم البلاغ، من خلال بث مباشر لـ«الوطن».

تفاصيل أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقين

وأعلن المستشار إبراهيم، المحامي الخاص بـ حمو بيكا أنه بالفعل جرى تقديم بلاغ رسمي، موجه لأحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقين، بسبب ما فعله معه من تجاوزات.

وتابع محامي حمو بيكا أن هذه الاتهامات من بينها، استغلال موكله، وأخذ مبالغ مالية منه مقابل الحفلات بالأماكن السياحية، دون إعطائه وصلات بالمبالغ المدفوعة.

وأوضح أن «رمضان» جعل حمو بيكا يوقع عقد لـ فيلم، دون أخذ العربون المذكور به، وهو 250 ألف جنيه، والذي ذكر في نص العقد، وأنه جعل المطرب الشعبي يمضي هذا التعاقد دون الحصول على مستحقاته، على حسب ما ذكر محاميه خلال بث مباشر مع «الوطن».

نص البيان المقدم من محامي بيكا واتهاماته لسكرتير عام النقابة

وينص البلاغ الرسمي المقدم من محامي حمو بيكا، على أن مقدمه يقصد «بيكا» يعمل بالفن في مجال الغناء الشعبي «المهرجانات» منذ ما يزيد على 8 سنوات بموجب تصاريح من نقابة الموسيقيين، وطوال تلك الفترة وحتى عام 2019- 2020، تقدم الطالب إلى النقابة بطلب العضوية أو الانتساب بموجب الأوراق والمستندات التي حددها القانون، لكن رفض طلبه أكثر من مرة، فضلا عن أن موكله، طرق أبواب مسؤولي النقابة لحثهم على قبول طلبه.

وتقابل حمو بيكا مع أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، الذي وعده بإنهاء مشكلته مقرا له بحقه في الغناء وعضوية النقابة، ومنذ ذلك الحين أخذ المذكور في استغلاله بالطرق المادية والأدبية كافة، وكان يتقاضى منه مبالغ مالية نظير السكوت عن عمله في الأفراح والحفلات بالفنادق والمحلات السياحية.

وأوضح محامي حمو بيكا، أن ازمة موكله خاصة مع سكرتير عام نقابة الموسيقين، ويكن كل الاحترام للفنان حلمي عبد الباقي ولجميع زملائه.