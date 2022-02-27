ديانا حداد تتخطى الربع مليون مشاهدة بـ«سيد الحمقى» خلال 24 ساعة

تخطت أغنية الفنانة ديانا حداد الجديدة سيد الحمقى، حاجز ربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يويتوب، بعد مرور 24 ساعة على طرحها، في حين تجاوزت المليون على كافة التطبيقات السمعية ومن بينها تطبيق ديزر.

ديانا حداد تبدأ عام 2022 بأغنية سيد الحمقى

أغنية ديانا حداد الجديدة من ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، وكلمات الشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية، وتقول كلماتها:

ترجيتك معي تبقى وانا بتعب وانا بشقى

‎ووصيتك على قلبي وحذرتك من الفرقة

‎على بالي ذكي تفهم وانك من البشر ارقى

‎ولكن خاب فيك الظن لانك سيد الحمقى

غبي من بعد قلبي نساك

يشوفك أغلى من نفسه

وراح تصدق الخوان

وأنا ليك شاطئ ومرسى

ترجيتك وقلبك خان وصدق للأسى حدثه

جيتك عاشق والهان ورديت الهوا بـ نقصه

ترجيتك تكون أوفى تكون أصدق .. تكون أنقى

وأمنتك على روحي وياما قولتلك رفقًا

حسبتك عاشق ومغرم.. وأنا في الهوا غرقا

ولكن ما عملت حساب.. أناديلك وما ألقى

ضعيف وكل ضعفك بان بعد قلبي ما بكيتك

بعد ما كنت في حرمان وكو انت أذيتك

ترجيتك وأنا اللي غلطان على العمر اللي ضحيته

عشان إنسان مو إنسان جريمتي في يوم اني حبيبته

ديانا حداد تشدو من كلمات محمد القاسمي

ديانا حداد في أول تصريحات لها عقب طرح الأغنية، أعربت من خلال منصاتها الإلكترونية عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، ورأت أن الأغنية تمثلها لأنها شخصية قوية لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.

يذكر أن ديانا حداد شاركت مؤخرا في احتفالات أكتوبر بمصر، وقدمت أغنيتين خلال الحفل، وكشفت خلال وجودها في مصر عن نيتها في طرح أكثر من أغنية مصرية لجمهورها.