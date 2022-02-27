علماء الأزهر يحيون ذكرى الإسراء والمعراج من البيت المحمدي «صور»

أحيا علماء الأزهر الشريف، اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج، بمسجد البيت المحمدي في القاهرة.

وبدأ الحفل بتلاوة قرآنية بصوت الشيخ خالد شعبان مدرس القرآن بالأزهر، تبعه كلمة للدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وخادم البيت المحمدي، أكد فيها أن الإسراء والمعراج اتصال بين الأرض والسماء، وأن الأمة في أمس الحاجة للعروج في مسالك الله وإبراز السلوك في المعاملات والسير بالحب والابتعاد عما يلهي عن ذكر الله وسيرة نبيه، مستشهدًا بأبيات شعر من قصيدة المبتهجة للشيخ محمد زكي إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث ومنها: هاجر لقدس الرب وسر بالحب على الدرج.

قصة الإسراء والمعراج

وتناول الدكتور محمود خليفة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والشيخ محمد المهر، الواعظ بالأزهر قصة الإسراء والمعراج بقراءة الجزء الخاص بهذه المعجزة من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض.

وأوضح الدكتور محمد عبدالرحيم بيومي، عميد كلية أصول الدين الزقازيق، أن معجزة الإسراء والمعراج من ثوابت الدين، مشيرا إلى أن الكيفيات تتفاوت فيها القدرات حسب قدرة كل شخص فانتقال إنسان من مكان بوسيلة يختلف عن آخر، وقال المولى عز وجل: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون»، وكان البراق بسرعته من الأمور التي خلقها الله ومهما يحدث من اختلاف على معجزة الإسراء والمعراج فلن يحدث شيئا للنبي لأن الله طمأنه بقوله «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا».

وأشار إلى أن إسناد أي فعل لله يستحيل فيه الإنكار؛ لأن قدرته تفوق تصوراتنا فهل ينكر على الله المعراج بنبيه وهو القادر على كل شيء؟

فقرات إنشاد في حب النبي

واستكمل الشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق أن كلام الله معجز يبعث في النفس الأمل، وأن ذكرى الإسراء تبعث في نفوسنا الأمل في صدق وعده بالنصر مع صبرنا لذلك والأخذ بالأسباب في تحقيقه، وذكر الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر، أن ذكرى الإسراء تهز الكيان وأن المعراج منة من الرحمن ثم أجاز الحضور بما أجازه به شيوخه في قراءة كتاب الشفا للقاضي عياض بسند متصل عن شيوخه الذين تلقى عنهم الشيخ عبدربه سليمان، والشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، والشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، ثم أجاز الدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم الحضور بما سمعه من قصة الإسراء والمعراج في كتاب الشفا بالسند المتصل الذي أجيز به من الشيخ حافظ التيجاني.

وتضمن الحفل الذي قدمه الدكتور مختار عبدالله، فقرات إنشاد في حب النبي صلَّ الله عليه وسلم، ألقاها مبارك الإسناوي والشيخ شهاب مبروك والشيخ أحمد مهنا، والشيخ إدريس الجعفري.