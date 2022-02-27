انتصار السيسي تهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، الأمة الإسلامية بحلول ليلة الإسراء والمعراج، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت السيدة انتصار السيسي: «كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة المقدسة التي أنعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف، تلك الذكرى العطرة التي تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله، والتذكير بأن رسالة خاتم المرسلين هي رسالة الأنبياء أجمعين».

قرينة الرئيس: أدعو الله أن يحفظ الأمة

واختتمت: «وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية، وأن يعم السلام كل بقاع الأرض، وكل عام وأنتم بخير».