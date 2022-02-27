السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الرئيس: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة، التي تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس، وأسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر».