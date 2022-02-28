خبراء: الإقبال على جامعات روسيا وأوكرانيا بسبب تدني المجاميع

أثارت الأزمة الموجودة حاليًا بين دولتي روسيا وأوكرونيا، ووجود المئات من الطلاب المصريين هناك للدراسة في كلا الدولتين وغيرها من الدول الأوربية تساؤلات العشرات من المواطنين، عن أسباب سفر هؤلاء الطلاب للدراسة هناك وترك جامعات مصر بمختلف أنواعها وتخصصاتها، من حكومية وأهلية وخاصة ودولية، والابتعاد عن الوطن لتلقي العلم.

ضعف مجاميع الطلاب في الثانوية العامة سبب الذهاب لجامعات روسيا وأوكرانيا

عدد من الخبراء المتخصصين في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، أكدوا أن ضعف مجاميع الطلاب في الثانوية العامة، حال بينهم وبين الالتحاق بالكليات خاصة كليات القمة بمختلف أنواعها.

في البداية، علق الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ والخببر التربوي على الموضوع المثار بشأن سفر هولاء الطلاب إلى الخارج، قائلًا: «الطلاب اللي سافروا خارج مصر للتعليم حاصلين على مجاميع متدنية جدًا في الثانوية العامة، ولا تقبلهم الجامعات وفقًا للتنسيق، وتحقيقًا لتكافؤ الفرص للطلاب المتميزين، كما أن جامعات الخارج غالبيتها صغيرة، وتقبل من درجات متدنية جدًا سواء 50% أو 60%».

وأضاف «كمال» في حديثه لـ«الوطن»: «لا يُقبل إطلاقًا أن يجري تحويل الطلاب القادمين من دول روسيا وأوكرانيا والدول الشرقية إلى الجامعات الحكومية ومعادلاتها، لأنهم التحقوا بمجاميع متدنية جدًا، وهناك اشتراطات وضعتها نقابة الأطباء منذ 2019، تتمثل في عدم التسجيل لأي طالب في النقابة من الدول الخارجية، إلا إذا كان الفرق للقبول بالجامعات الخارجية عن 5% بالنسبة للقبول بالجامعات الحكومية».

خبراء: غالبية جامعات الخارج ليست بالمستوى المحقق

ومن جانبه أوضح الدكتور سليم عبدالرحمن، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، أنه لا يمكن القبول بتحويل أي طالب من الخارج تحقيقًا لتكافؤ الفرص، إلا للكليات التي تناسب مجموعهم في الثانوية العامة وقت تخرجهم منها، لافتًا إلى أن غالبية جامعات الخارج ليست بالمستوى المحق.