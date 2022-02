أوكرانيا تقصف الدونيستك 139 مرة.. وروسيا تسقط 13 جنديا من حرس الحدود

أعلنت «دونيتسك الشعبية» المنفصلة عن أوكرانيا، اليوم، أنها تعرضت للقصف من قبل الجيش الأوكراني 139 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنك»، عن جمهورية الدونيستك، بحسب بيان المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، أن قوات الجيش الأوكراني سبقت وقصفت أراضي الدونيستك، المعلنة من طرف واحد، والمنفصلة عن أوكرانيا، 139 مرة خلال اليوم الماضي مستخدمة 1715 قطعة ذخيرة.

في المقابل أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مقتل جميع جنود حرس الحدود في جزيرة «سنيك»، الأوكرانية الصغيرة، التي تعرف أيضا باسم «زميني»، قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لأوكرانيا، بعد هجوم روسي شنته سفينتان.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز عربية»، فإن حرس الحدود البالغ عددهم 13 جنديا في الجزيرة، واجهوا سفينتين حربيتين روسيتين، فتحتا النيران على الجزيرة الواقعة في البحر الأسود.

وتم تداول مقطع فيديو، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ظهر فيه تسجيلاً صوتياً لسفينة حربية روسية، تطلب من الجنود الأوكرانيين الاستسلام تجنبا لقتلهم، إلا أنهم رفضوا، قبل أن يوجه أحدهم الشتائم إلى السفينة الروسية، بحسب ما ذكرته صحيفه «نيويورك بوست»، الأميركية، إلا أن القوات الروسية البحرية فتحت نيرانها، ليسقط الـ 13 جندياً أوكرانيًا قتلى.

رابط الفيديو

Ukrainian soldier deployed on Snake Island live streamed the moment a Russian warship opened fire on the Island.



13 soldiers died in the attack. pic.twitter.com/FDe92rYYVR