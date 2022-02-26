صحفي من موسكو: أوكرانيا رفضت التفاوض.. وروسيا استكملت العملية العسكرية

قال الكاتب الصحفي زين العابدين شيبان، صحفي في موسكو، إن الجواب الروسي الرسمي معروف، حيث إن المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد صرح اليوم، بأن الرئيس الروسي قام بوقف العملية بالأمس، من أجل التفاوض، ولكن وبعد رفض الجانب الأوكراني التفاوض قام باستكمال العملية العسكرية التي هدفها حماية السكان.

شيبان: وقبل قليل جرت معارك من قلب كييف

وأضاف «شيبان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنه وقبل قليل جرت معارك من قلب كييف، حيث نشر الإعلام الأوكراني بأن هناك معارك تجري في قلب العاصمة الأوكرانية وبجانب الوزارات الحكومية، أما وعن الجانب الروسي فقد أكد بأن المعارك لن تنتهي حتى يعود الأمن والسلام إلى أقليم دونباس وحتى الجانب الأوكراني والقوميات الأوكرانية يقومون بترك الحكم للجيش الأوكراني.

شيبان: الجانب الروسي يطالب رسميا الجيش الأوكراني الوطني بتسلم الحكم في أوكرانيا

وأوضح أن الجانب الروسي يطالب رسميا الجيش الأوكراني الوطني بتسلم الحكم في أوكرانيا حتى يعود الأمن والاستقرار في الدونباس، لافتا إلى أنه يحيا في موسكو ولم يجد أبدا أية تأثير على العقوبات على الحياة المعيشية أو الاجتماعية والأسعار بالمحال التجارية لم تتأثر بالعقوبات.

وأكد أنه لا يوجد مظاهرات ولكن ما حدث هو حث الرئيس الأوكراني للمواطنين الروس على النزول للشارع وتحريضهم لخرق القانون الروسي والقيام بمظاهرات غير مرخصة لوقف العملية العسكرية، ولكن السلطات الروسية قامت بإصدار تشديد شديد اللهجة بعدم القيام بأي مظاهرات غير مرخصة لأن ذلك سيعرضهم للمسائلة.