أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ.. وروسيا تبدأ إجلاء الموظفين والدبلوماسيين

بدأت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء الموظفين من جميع مقار بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، بحسب ما ذكره موقع قناة روسيا اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح، أمس الثلاثاء، أن عمليات إجلاء الموظفين من جميع مقراتها الدبلوماسية في أوكرانيا ستتم في أقرب وقت، مضيفة أنّ القرار جرى اتخاذه بعد التهديدات المحتملة من أوكرانيا لسلامة موظفي السفارة، ومنذ عام 2014، تعرضت السفارة الروسية في كييف والقنصليات العامة في أوديسا ولفوف وخاركوف لاعتداءات متتالية، كما أن الاستفزازات شنت بانتظام ضد المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف بالإضافة الى تعرض ممتلكات المركز لأضرار.

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إنّ الدبلوماسيين الروس تلقوا تهديدات عدة بالعنف الجسدي، وأُشعلت النيران في سياراتهم، وذلك خلافا لما تنص عليه اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

أوكرانيا تطالب المواطنين بمغادرة روسيا فورا

ومن جهة أخرى، دعت السلطات الأوكرانية قبل قليل، مواطنيها إلى مغادرة روسيا فورا، حيث استدعى الرئيس الأوكراني جنود الاحتياط في البلاد، محذرا من أن أوكرانيا قد تواجه معركة ضد روسيا، بعد أن بدأت روسيا في نقل قواتها إلى شرق أوكرانيا.

فرض حالة الطوارئ فى أوكرانيا

وأكد مسئول مجلس الأمن القومي والدفاع بأوكرانيا، «أليكسي دانيلوف»، أن الرئيس «فلاديمير زيلينسكي»، أمر بفرض حالة الطوارئ في كافة البلاد باستثناء جمهوريتي «دونيتسك ولوجانسك»، ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 30 يوما مع إمكانية تمديده كي تصل إجمالي المدة إلى 60 يوما.

وأوضح أنّ التدابير المتبعة بموجب حالة الطوارئ ستكون مختلفة فى مناطق عدة بالبلاد، وخاصة أكثر شدة عند حدود روسيا من أجل تعزيز إجراءات حماية النظام العام مع إمكانية فرض قيود على حركة النقل وتفتيش وسائل النقل وفحص وثائق الأفراد.