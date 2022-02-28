معلومات عن يوسف شعبان في ذكرى وفاته: لم يحقق أمنيه والده ولديه 4 أخوة

لم يكن بطل الأفلام أو المسلسلات لكنه كان له أدوار مهمة أثرت في المشاهدين، وتركت بصمة كبيرة ستظل باقية في عالم الدراما والفن، إنه الفنان يوسف شعبان، الذي تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاته الأولى.

5 أخوة هو أكبرهم

وفي لقاء تلفزيوني روى يوسف شعبان أسرارًا عن حياته العائلية، وقصة حياته قبل التمثيل، قائلًا إنه من مواليد محافظة القاهرة وتحديدًا في حي شبرا، وأنه أكبر أخوته، البالغ عددهم 4، لافتًا إلى أن الأخ الأول يدعى «محمود»، وفارق السن بينهما 8 سنوات، كما أن لديه شقيقة فارق السن بينهما 10 سنوات، وشقيقة أخرى الفارق بينهما 12 عامًا، وأخ رابع الفارق بينهما 15 عامًا.

ولفت أن والده يعمل مصمم إعلانات في شركة «الإعلانات الشرقية»، وهي شركة أجنبية، موضحًا أن والده كان يجلب له الصحف التي كانت تصدرها هذه الشركة ما أدى لفتح مداركه على الفنون والرغبة في القراءة، وكان والده يرغب في أن يكون رجل دين بعد استكمال تعليمه في الأزهر.

وأشار يوسف شعبان إلى أن والدته أصرت على أن يُكمل تعليمه ويلتحق بالجامعة، فالتحق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ولكن تركها في العام الدراسي الثالث، وانضم إلى فرقة التمثيل بالكلية.

دموع والدته بسبب كلية الطيران

ولفت إلى أنه كان ينوي الالتحاق بكلية الطيران، ولكن قرر عدم الالتحاق بها بسبب «دموع» والدته، حيث كانت تخشى عليه من الطيران، وفي النهاية التحق بكلية الحقوق وكانت الملاذ الآخير.