شعبان يوسف: نجيب محفوظ كان ثوريا على مستوى الأفكار والروايات

قال الكاتب والشاعر والناقد شعبان يوسف، مؤسس منتدى «ورشة الزيتون الأدبية»، إن علاقته بالثقافة بدأت منذ أن كان في الصف الخامس الابتدائي، حيث كان يحرص على زيارة مكتبة المدرسة، وتعتبر «روبن هود» أول رواية قرأها، حيث قرأها 10 مرات.

«يوسف»: الناقد الدكتور محمود نسيم كان زميلا لي في الصف الأول الإعدادي

وأضاف «يوسف» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على فضائية «CBC»، أن الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم كان زميلا له في الصف الأول الإعدادي، وتوفي منذ فترة قصيرة وكان عميدا لمعهد النقد الفني: «أحببنا معا القراءة والكتابة، ووالده كان مدرسا للغة العربية، وعلمنا كتابة الشعر بطريقة لطيفة».

«يوسف»: محمود نسيم كان منتميا إلى مدرسة أحمد شوقي

وتابع الكاتب، أن والد صديقه الراحل محمود نسيم كان لديه عددا ضخما من الكتب: «كبرنا على قراءة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والأصفهاني ومثل هذه الأشياء، وكنت أنتمي إلى حافظ إبراهيم لأنه شعبي وابن بلد، أما محمود نسيم فكان منتميا إلى مدرسة أحمد شوقي».

ولفت إلى أنه وصديقه التقيا بشاعر اسمه أسامة الخولي في الثانوية العامة، فأخبرهما بأن هناك شاعرا اسمه أمل دنقل سيكون الأهم في منطقة الشرق الأوسط: «ضحكنا كثيرًا بسبب غرابة اسمه وأنه سيكون الأهم في المنطقة». مضيفا: «نجيب محفوظ كان ثوريا على مستوى الأفكار والروايات لا الهتافات».

وأوضح: «قبل أن نقرأ لأمل دنقل، قرأنا لصلاح عبدالصبور الذي انتميت إليه وطارق حجازي الذي انتمى إليه محمود نسيم»، مشيرًا إلى أنهما عندما بلغا التاسعة عشرة من العمر عملا على البحث عن الروائي العالمي الراحل نجيب محفوظ.

وواصل: «وصلنا لمقهى ريش بمنطقة وسط البلد ووجدناه ومعه كل الشعراء الذين كنا نقرأ لهم مثل يحيى الطاهر عبدالله، وكان يحاورهم ويجيب عن أسئلتهم كلها».