جامعة الوادي الجديد تزرع نخيل أغلى أنواع التمور: الكيلو بـ4 آلاف جنيه

أعلن رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، اليوم الاثنين، قيام كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد بزراعة أكثر من 300 فسيلة من إجمالي مساحة 3 أفدنة بالتعاون والتنسيق مع مزرعة المدينة المنورة لاستصلاح الأراضي بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة.

زراعة أصناف جديدة من التمور

وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الهدف من زراعة فسائل تمور المجدول هو تحسين وتطوير الخدمة التعليمية وتدريب الطلاب على وجود مثل هذه الأصناف داخل مزرعة الكلية، لاستهداف زراعتة كأغلي انواع التمور في العالم.

سعر الكيلو 4000 جنيه

وأوضح الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، أنه تم زراعة أكثر من 300 فسيلة لنخيل تمور المجدول والذي يتراوح سعر الكيلو الواحد منه من 200 جنية حتى 4000 جنيه للكيلو الواحد، إضافة إلى استثمار الطلاب الراغبين في مواكبة سوق العمل لفتح مشروعات بعد التخرج خاصة في أن التمور تعد المحصول الإستراتيجي لمحافظة الوادي الجديد والذي تقام عليه العديد والعديد من المشروعات الصناعية والزراعية.

يذكر أن التمر يعتبر من ضمن الأصناف الغذائية الأساسية لدى أبناء محافظة الوادي الجديد التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا على السفرة الرمضانية، والذي يعد من السنن النبوية الشريفة، فدائماً ما يحرص الصائمون على تناوله وقت الأذان، بالإضافة إلي فوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى، ويحرص ابناء محافظة الوادي الجديد في كل عام علي إهداء بعضهم البعض التمور في وقت موسم التمر كنوع من المشاركة المجتمعية فلا يخلو أي منزل واحاتي من وجود اعداد كبيرة من التمور.