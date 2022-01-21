محافظ مطروح يفتتح مصنع تمور جديد في سيوة بطاقة إنتاجية 1000 طن

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، على هامش مهرجان سيوة الدولي للتمور، في نسخته الخامسة؛ إحدى المصانع الأهلية المتخصصة لتعبئة وتغليف التمور بمنطقة الدكرور في سيوة؛ وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، وكلا من النائبة فتحية السنوسي، ورزق جالي عضوي مجلس النواب، ومحمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، وعدد من مديري المديريات ومشايخ قبائل سيوة.

1000 طن إنتاج مصنع تمور سيوة

وينتج مصنع تمور سيوة بطاقة نحو ألف طن سنويًا ويوفر عدة وظائف من خلال مراحل الإنتاج لـ40 عامل وعاملة من أبناء سيوة؛ كما يستلم التمور من المزارعين بأسعار السوق، ويقوم المصنع بدورة كاملة للتعبئة والتغليف ويعقبها التسويق والبيع.

وهنأ محافظ مطروح، أهالي سيوة على افتتاح المصنع الجديد بما يضيفه بمزيد من فرص العمل للشباب في الواحة ويساهم في تنمية سيوة ورفع المستوى الاقتصادي بها؛ بجانب الإنتاج؛ ويخلق نوع من المنافسة مع غيره من المصانع والمزيد من جودة الإنتاج للتمور بالواحة مع شهرتها بأجود أنواع التمور.

6 مصانع تمور في سيوة

وتشتهر سيوة بزراعة التمور على مستوى مصر والتي في مقدمة المدن المنتجة التمور بأعلى إنتاجية ويصل عدد أشجار النخيل بها مليون نخلة طبقا بإحصاء مديرية الزراعة بمطروح.

كما يوجد بها 6 مصانع للتمور تتولى تصنيع وتعبئة التمور وطرحت بالأسواق المحلية في مختلف محافظات مصر من خلال المحلات التجارية والمولات والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى المعارض التي تنظمها بعض الوزارات والمؤسسات؛ مما يضع سيوة في مقدمة المدن الزراعية والصناعية المنتجة ويسهم في رفع المستوى الاقتصادي لمحافظة مطروح ويفتح فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين.