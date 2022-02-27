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أكاديمية ناصر العسكرية تستضيف وزير التعليم العالي

كتب:

محمد مجدي
01:10 م | الأحد 27 فبراير 2022
أكاديمية ناصر العسكرية تستضيف وزير التعليم العالي

في إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع الوزارات والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية العليا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في ضوء خطة القوات المسلحة لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأ اللقاء بمحاضرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تطرق من خلالها لمهام الوزارة في نشر ثقافة التعليم في مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة، فضلاً عن دعم جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي ومواكبة التطور التكنولوجي المستمر.

من جهته، ألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكّداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل لإعداد الكوادر المؤهلة بكل قطاعات الدولة وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

واختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتقاط الصور التذكارية. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.