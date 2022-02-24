التعليم العالي: الطلاب المصريين في أوكرانيا مستقرين ونطمئن عليهم لحظيا

تواصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع السفير أيمن الجمال سفير مصر في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

وأكد السفير المصري في بيان له، تواصل السفارة المصرية مع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية عبر وسائل التواصل المختلفة، وأن أحوال كافة الطلاب المصريين وأوضاعهم مطمئنة ومستقرة.

السفارة المصرية بأوكرانيا على تواصل دائم مع الطلاب

كما أكد السفير المصري، لوزير التعليم العالي، أن السفارة مستمرة في تواصلها الدائم مع الطلاب، والجهات المعنية في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة؛ للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين.

وأكد «عبدالغفار»، أن الوزارة ستبقى على اتصال بالسفارة المصرية في أوكرانيا؛ كما تستمر في التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في مصر، للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.