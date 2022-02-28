تعرف على مواعيد عمل الموظفين في شهر رمضان المبارك.. 7 ساعات حد أقصى

تفصلنا عن شهر رمضان المبارك مدة زمنية لا تتجاوز 34 يومًا، حيث يحل علينا أول أيام الشهر الكريم، السبت أو الأحد 2 و3 أبريل 2022، وسط تساؤل عن مواعيد عمل الموظفين في رمضان، لكثير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لوضع جداول وأجندة لترتيب حياتهم الخاصة والعملية خلال الشهر الكريم.

قرار عمل الموظفين في رمضان.. قريبا

«الوطن»، تستعرض من خلال مصادر حكومية، أهم خطوط استراتيجية المؤسسات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بشأن مواعيد عمل الموظفين في شهر رمضان 2022 ميلايا، و1443 هجريا.

مصادر حكومية مطلعة، كشفت أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتنظيم مواعيد العمل بالقطاعات الحكومية، حيث من المتوقع أن يتم الارتكاز عند تحديد ساعات العمل للموظفين بالحكومة خلال شهر رمضان المقبل، على ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون، بالجهاز الإداري للدولة والبالغ إجمالي أعدادهم حوالي5.7 مليون موظف، بجانب مواد قوانين الهيئات والكوادر الخاصة للعاملين في القطاعين العام و قطاع الأعمال العام «الاستثماري»، وفي إطار ذلك ستكون عدد ساعات العمل بحد أقصى 7 ساعات يوميا، حسب طبيعة عمل كل وحدة وهيئة.

نظام تقسيم عدد ساعات العمل في رمضان

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نظام تقسيم عدد ساعات العمل في رمضان سيتم وفقا للوائح الداخلية لكل وحدة، ومن اختصاص رؤساء الوحدات والهيئات الحكومية، لافتة إلى أن أغلب الجهات ستلتزم بالمواعيد التقليدية لكل جهة، من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا.

ولفتت المصادر إلى أن نظام العمل في القطاع الخاص، سيصدر وزير القوى العاملة بشأنه نشرة يتم توزيعها على مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بما لا يخل بنصوص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبما يحرص على الأداء الجيد وتحقيق الإنتاج المستهدف لكل منشأة، وفي خط متوازي مع منح كافة الأطراف لعملية الإنتاج ( المنشأة وصاحب العمل والعامل) حقوقهم التي كفلها لهم القانون.