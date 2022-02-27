موعد بداية ونهاية شهر رمضان 2022 فلكيا: باقي 34 يوما

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بداية ونهاية شهر رمضان لعام 2022 للعام الهجري الجاري 1443 هجريا، مؤكَّداً أنَّ ما يتمَّ الكشف عنه من موعد بداية ونهاية للشهور القمرية يكون وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحًا أنَّ موعد بداية شهر رمضان 2022 سيكون يوم 2 أبريل المقبل، مشيراً إلى أنَّ رمضان سيكون 30 يوماً العام الجاري أي مكتملًا، وفقاً للحسابات فلكية أعدها المعهد.

1 أبريل بداية شهر رمضان 2022

و أضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، لـ«الوطن»، أنَّ موعد بداية ونهاية شهر رمضان لعام 2022 سيتمّ الإعلان عنه رسمياً بعد رؤية هلال الاستطلاع وهو يوم 29 شعبان المقبل الموافق 1 أبريل، وكذلك نهاية شهر رمضان غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم 29 رمضان 1443 هجريًا، مشيراً إلى أنَّ نهاية شهر رمضان 2022 هو 1 مايو المقبل، على أن تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو المقبل.

1 مايو نهاية شهر رمضان 2022

وتابع أنَ الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية شهر رمضان لعام 2022، سيكون للجان الشرعية وكذلك دار الإفتاء المصرية، لافتاً إلى أنَّ هناك تنسيق تام بين دار الإفتاء المصرية ممثلة في اللجان الشرعية والمعهد القومي للبحوث الفلكية ممثلة في اللجان العلمية فيما يتعلق بموعد استطلاع الأهلة للرؤية، مؤكّداً أنَّ المعهد يمتلك الإمكانيات والخبرات العلمية التي تؤهله لحساب الأشهر ومتابعة حركة الفلك والكواكب والمتغيرات الكونية و أن هناك تطوير و تحديث تام لهذا المجال.