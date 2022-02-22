للموظفين.. 12 «يوم إجازة» مدفوعة الأجر في شهر رمضان 2022 تعرف عليها

أقل من 40 يومًا تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 1443، وهو شهر العبادة والصلوات، ويتضمن الشهر الكريم 12 يومًا إجازة رسمية، وعطلات مدفوعة الأجر.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، بيان بالعطلات والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في شهر رمضان.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2022

ويبدأ شهر رمضان المبارك فلكيًا هذا العام، يوم 2 أبريل، وهو عطلة رسمية للمصالح والمؤسسات الحكومية، والبنوك العاملة في القطاع المصرفي وبعض المؤسسات الخاصة.

وتكون العطلة الرسمية التالية، هي يوم 7 و8 و14 و15، 21، و22، عطلات أسبوعية رسمية توافق يومي الجمعة والسبت، ويوافق يوم الإثنين 24 رمضان عيد شم النسيم وهو إجازة رسمية، ويليه الثلاثاء 25 رمضان عيد تحرير سيناء، ثم يومي الجمعة 27 والسبت 28 رمضان عطلة أسبوعية رسمية، يليها يوم الأحد 29 رمضان عيد العمال، وبهذا يحصل الموظفون والعاملون بالمؤسسات الحكومية والخاصة على 12 يوم إجازة خلال الشهر الكريم.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وبحسب المُعلن فلكيًا فإن موعد عيد الفطر المبارك يوافق يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، ويكون الأحد الأول من مايو هو المتمم للشهر الكريم.

شرعًا، سيتم استطلاع هلال غرة شهر شوال المبارك، يوم 31 أبريل المقبل الموافق 29 رمضان، بعد صلاة المغرب مباشرة، من خلال بث مباشر من دار الإفتاء المصرية، التي تعلن ثبوت رؤية الهلال من عدمه والإعلان عن موعد غرة شهر شوال بعد العشاء مباشرة.

ووفقا لأجندة العطلات الرسمية التي أعلنها مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم الأحد الموافق 1 مايو لمدة 4 أيام متتالية.