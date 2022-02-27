أوكرانيا: بيلاروسيا تعهدت بعدم استخدام أراضيها في مهاجمة كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن محادثته مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو كانت جدية للغاية، متابعا: «قلت لرئيس بيلا روسيا لوكاشينكو إني لا أريد أن تدخل قوات من بيلاروسيا إلى أوكرانيا».

وأضاف الرئيس الأوكراني: «هدفنا المحافظة على وحدة أراضينا» وفقا لقناة سكاي نيوز.

رئيس بيلاروسيا تعهد بعدم استخدام أراضى بلاده لمهاجمة أوكرانيا

وأشار رئيس أوكرانيا، إلى أن رئيس بيلاروسيا تعهد بعدم استخدام أراضي بلاده لمهاجمة أوكرانيا.

المفاوضات لا تؤدي إلى نتيجة

ووفقا لقناة العربية، أكد الرئيس الأوكراني: «علينا التصرف بطريقة عملية لتحقيق أهدافنا، ولا نتوقع أن تؤدي المفاوضات مع روسيا إلى أي نتيجة».

وأكد رئيس أوكرانيا أن كل المسؤولين الأوكرانيين في أماكنهم، وندافع عن بلادنا.