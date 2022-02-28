«زيلينسكي»: لا أعول كثيرا على تحقيق نتيجة في المفاوضات مع موسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يعول كثيرًا على تحقيق نتيجة في المفاوضات مع الجانب الروسي، مضيفًا: «لكن علينا أن نحاول»، فيما أوضح المندوب الأوكراني في مجلس الأمن الدولي، سيرجي كيسليتسيا، أن الابتزاز النووي الروسي يشكل خطرًا كبيرًا، بينما أدان الدبلوماسي الأوكراني، دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

«الاتحاد الأوروبي»: أزمة أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى أكثر من 7 ملايين نازح داخليًا

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء الخارجية الأوروبيون توافقوا على وقف التعامل مع «البنك المركزي الروسي».

وأوضح «الاتحاد الأوروبي»، أن يمكن أن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى أكثر من 7 ملايين نازح داخليًا إذا استمر الهجوم الروسي.

وأوضحت الجريدة الرسمية لـ الاتحاد الأوروبي، الصادرة اليوم الاثنين، أن التكتل اتخذ قراره بمنع العمليات المرتبطة بإدارة احتياطيات وأصول «المركزي الروسي»، مشيرا إلى انه سيتم فصل البنوك الروسية عن نظام «سويفت» ومنع بث شبكة «آر تي» الروسية وسيتم حظر وكالة «سبوتنيك».

وسمح القرار الأوروبي، لسلطات دول الاتحاد بالمعاملات مع «البنك المركزي الروسي»، إذا كان ذلك ضروريًا للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو الدولة المعنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد بوريل، تخصيص 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها لـ أوكرانيا، فيما اتفق وزراء الداخلية الأوروبيون، على خطة منح حماية مؤقتة لـ الأوكرانيين الفارين من الهجوم الروسي، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى باتخاذ قرار وضع قوة الردع النووي في حال تأهب إلى صرف الانتباه عن مقاومة الأوكرانيين.

لامبريخت:هجوم «بوتين» على أوكرانيا لا يسير كما يشتهي

بدورها، أشارت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينيه لامبريخت، إلى أن بوتين وضع القوة النووية الروسية في حال تأهب لأن هجومه على أوكرانيا لا يسير كما يشتهي.

وتجدد إطلاق النار في العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيما أشارت «العربية»، إلى إطلاق صافرات إنذار بشكل متكرر في المدينة.